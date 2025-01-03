Мужчина в костюме Деда Мороза расстрелял владельца магазина в Чувашии

Преступника до сих пор не задержали.фото: t.me/gumvdsoВ Чувашии поймали преступника, который переоделся Дедом Морозом и в упор расстрелял владельца одного из магазинов на улице Комсомольской в городе Канаш.
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