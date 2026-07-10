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Эксперт предупредил о риске взлета нефти

Эксперт предупредил о риске взлета нефти

Цены на нефть заметно откатились в последние недели, однако потенциал нового роста сохраняется из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке, считает управляющий директор ClearView Energy Partners Кевин Бук.

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