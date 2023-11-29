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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кайсар Максат проведет бой с дебютантом UFC

14 января этнический казах Кайсар Максат (9-3) подерется с австралийцем Томом Ноланом (6-0). Последний раз Кайсар дрался в мае, где уступил россиянину Вячеславу Борщеву (7-3).

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