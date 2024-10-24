Как М. Санду легким движением удалось осложнить восточную политику Брюсселю Состоявшиеся в прошедшее воскресенье выборы президента Молдавии, которые были совмещены с общенациональным референдумом об «изменении конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз», до обновившего повестку саммита БРИКС освещались весьма активно.
Как М. Санду легким движением удалось осложнить восточную политику Брюсселю
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Юрий Ильинов
В Варшаве высказали недовольство тем, что Киев не раскрыл детали «плана победы» В Польше раскритиковали Зеленского за отказ поделиться с Варшавой подробностями так называемого «плана победы». Как отметил представитель МИДа европейского государства, подобное поведение главы Украины неправильное. Замминистра иностранных дел Польши Владислав Бартошевский выразил недовольство тем, что Украина не раскрыла секретные приложения своего «плана победы». По его мнению, такое поведение Зеленского недопустимо. Об этом политик заявил на радио Radio ZET, комментируя вопрос об неознакомлении Варшавы с засекреченными документами. Бартошевский также подчеркнул, что власти Республики с первых дней активно поддерживали Киев, и отнюдь не пустыми обещаниями. Пока другие отправляли защитные каски, государство предоставило ВСУ 320 танков, самолёты и другую помощь. На политической арене, со слов деятеля, страна всегда выступала в роли союзника Украины. Стоит отметить, что один из пунктов «плана победы» Зеленского активно обсуждают в Евросоюзе. Ранее «ВЕСТИ ПЛАНЕТЫ» со ссылкой на зарубежные СМИ писали, что Великобритания назвала вступление Украины в НАТО «опасной фантазией». Одной из серьёзных помех для этого называют военный конфликт с Россией. О том, что США отказались сбивать ракеты над Украиной из-за угрозы ядерной войны с Россией, можно прочитать здесь.
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18 час.
Юрий Ильинов
Захарова: инцидент с Доддом во Внуково демонстрирует состояние общества Британии Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала инцидент с заместителем посла Великобритании в России Томом Доддом в аэропорту Внуково примером состояния властей Британии и общества страны По словам Захаровой, «в выходке британских, или английских, джентльменов из Внуково можно увидеть все нынешнее состояние британского общества как оно есть, отношение ко всему: высоким стандартам, свободе слова, плюрализму СМИ» Захарова посоветовала британским дипломатам вспомнить о российском законодательстве по поводу безопасности журналистов. Журналисты попытались задать вопросы прибывшим из Великобритании дипломатам, однако получили довольно грубый ответ: Том Додд оттолкнул девушку с микрофоном, а также вырвал бейдж у одного из журналистов.
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18 час.
Игорь
Кто то еще сомневается что выборы в молдове откровенно и нагло фальсифицировали? Итог был ясен уже давно, когда не пролез трюк с прямым вбросом бюллетеней, где то насобирали типа "граждан" Молдовы и с грехом пополам натянули 1%
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14 час.
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