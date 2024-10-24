Юрий Ильинов

В Варшаве высказали недовольство тем, что Киев не раскрыл детали «плана победы» В Польше раскритиковали Зеленского за отказ поделиться с Варшавой подробностями так называемого «плана победы». Как отметил представитель МИДа европейского государства, подобное поведение главы Украины неправильное. Замминистра иностранных дел Польши Владислав Бартошевский выразил недовольство тем, что Украина не раскрыла секретные приложения своего «плана победы». По его мнению, такое поведение Зеленского недопустимо. Об этом политик заявил на радио Radio ZET, комментируя вопрос об неознакомлении Варшавы с засекреченными документами. Бартошевский также подчеркнул, что власти Республики с первых дней активно поддерживали Киев, и отнюдь не пустыми обещаниями. Пока другие отправляли защитные каски, государство предоставило ВСУ 320 танков, самолёты и другую помощь. На политической арене, со слов деятеля, страна всегда выступала в роли союзника Украины. Стоит отметить, что один из пунктов «плана победы» Зеленского активно обсуждают в Евросоюзе. Ранее «ВЕСТИ ПЛАНЕТЫ» со ссылкой на зарубежные СМИ писали, что Великобритания назвала вступление Украины в НАТО «опасной фантазией». Одной из серьёзных помех для этого называют военный конфликт с Россией. О том, что США отказались сбивать ракеты над Украиной из-за угрозы ядерной войны с Россией, можно прочитать здесь.