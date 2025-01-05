Усатый-полосаты...
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Усатый-полосатый 😺

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    Мой котя тоже любит пошутить, утром как только поспал и встал на "момент" обратно лечь и понежится уже не получится. ...Кошка и балкон

Кошка и балкон

Кошка и балкон

У нас холодный балкон, там чуть теплее, чем на улице. Единственный сдерживающий температурный фактор — это стекла.

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Комментарии
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Элеонора Коган
А результат - домой-то хоть заходит?
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16 час.
Элеонора Коган
Ведь ей,юмористке, там холодно.
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16 час.
grunbik06mailru
Мой котя тоже любит пошутить, утром как только поспал и встал на &quot;момент&quot; обратно лечь и понежится уже не получится. Кот начинает &quot;читать &quot;книги, сбрасывает с полки, если не помогает, начинается Усиленная обработка, открывается дверца шкафа и вышвыриваются содержимое с полок. Все дверцы уже с бантиками, только муж отказался, поэтому его самая аккуратная, перекладываем через день. К примеру сегодня, утром ещё не было 06:00 вымыла кота, давно хотела, руки дошли когда кот 🙀 меня разбудил окончательно😁 ))
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12 час.

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