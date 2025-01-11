Экипаж танка ВС РФ совершил отвлекающий маневр в ходе боя за опорный пункт ВСУ

Экипаж российского танка в зоне проведения специальной военной операции (СВО) выполнял боевую задачу по проделыванию прохода в минно-взрывных заграждениях, оборудованных Вооруженными силами Украины (ВСУ) на подступах к опорному пункту.
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