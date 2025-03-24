Схема мошенничества: две жительницы Кургана потеряли деньги из-за взломанных аккаунтов

Две жительницы Кургана стали жертвами кибермошенников. Всего за прошедшую неделю в Курганской области было возбуждено 27 уголовных дел по фактам IT-хищений, включая случаи мошенничества с использованием мессенджеров, сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.
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