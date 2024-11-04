Выборы в Украине в 2025 году. Представьте себе! На территории Российской Федерации проживают гораздо больше граждан Украины, нежели суммарно во всех странах: ЕС, США, Великобритании, Канады и иных вместе взятых! Однако МИД Украины открывает пункты голосования на территории России в 1000 раз меньше, нежели во всех иностранных государствах.