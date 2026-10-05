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Мировое обозрение

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Решетников: G20 продвинулась в обсуждении реформы ВТО

Решетников: G20 продвинулась в обсуждении реформы ВТО

Главное в тезисах: Прогресс без прорыва: На встрече G20 в Милуоки участники продвинулись в обсуждении реформы ВТО и ситуации в международной торговле, но масштабных договорённостей достичь не удалось.

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