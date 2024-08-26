В Госдуме предупредили о новых правилах установки камер на автодорогах

С 1 сентября в России вступят в силу нововведения, касающиеся правил установки комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД на автодорогах, сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел ФедяевВ беседе с РИА Новости он отметил, что с 1 сентября в стране будут действовать единые требования, которые вводятся ФЗ № 197 .
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