MeMo-Logic
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

MeMo-Logic

145 подписчиков

Свежие комментарии

  • Evgeniy LeV
    Пропиарился бородатый ...Священника РПЦ во...
  • Henry Stenton
    Привет от американских изобретателеЙ!«Укусы страшно бо...

В Госдуме предупредили о новых правилах установки камер на автодорогах

В Госдуме предупредили о новых правилах установки камер на автодорогах

С 1 сентября в России вступят в силу нововведения, касающиеся правил установки комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД на автодорогах, сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел ФедяевВ беседе с РИА Новости он отметил, что с 1 сентября в стране будут действовать единые требования, которые вводятся ФЗ № 197 .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх