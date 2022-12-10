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«Ван Гала жаль. У него была мечта стать чемпионом мира». Люк де Йонг после поражения от Аргентины

«Ван Гала жаль. У него была мечта стать чемпионом мира». Люк де Йонг после поражения от Аргентины

Люк де Йонг оценил поражение Нидерландов от Аргентины в 1/4 финала ЧМ-2022 (2:2, 3:4 пен.). «Конечно, ван Гала жаль.

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