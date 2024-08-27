Восемьдесят лет назад ленинградский «Зенит» выиграл Кубок СССР по футболу

И подарил праздник городу, пережившему блокаду Футболисты «Зенита» не считались фаворитами финального матча, но их вдохновило желание порадовать родной город, истерзанный войной, но не сломленный и не сдавшийся.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии