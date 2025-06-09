ФСБ пресекла вывоз на Украину комплектующих к вертолетам Ми-8 и Ми-17

ФСБ задержала группу иностранцев, вывозивших авиадетали из России, в том числе на Украину. Эти люди готовились контрабандой вывезти за рубеж авиационно-техническое имущество, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.
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