Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ФСБ пресекла вывоз на Украину комплектующих к вертолетам Ми-8 и Ми-17

ФСБ пресекла вывоз на Украину комплектующих к вертолетам Ми-8 и Ми-17

ФСБ задержала группу иностранцев, вывозивших авиадетали из России, в том числе на Украину. Эти люди готовились контрабандой вывезти за рубеж авиационно-техническое имущество, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

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