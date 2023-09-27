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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мэджик Джонсон: «Никс» – единственная команда НБА, о владении которой я бы подумал»

По словам легенды НБА Мэджика Джонсона, из-за любви к «Лейкерс» ему сложно представить, как он становится владельцем другого клуба.

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