Перлы из школьных сочинений)))

Настоящие перлы можно найти не только в произведениях классиков, но и в школьных тетрадях. Мы выбрали самые выдающиеся отрывки из школьных сочинений, которые заставят расплакаться любого учителя: Выбирая имя и отчество для Акакия Акакиевича, Гоголь не пожалел своего героя.