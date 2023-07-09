Настоящие перлы можно найти не только в произведениях классиков, но и в школьных тетрадях. Мы выбрали самые выдающиеся отрывки из школьных сочинений, которые заставят расплакаться любого учителя: Выбирая имя и отчество для Акакия Акакиевича, Гоголь не пожалел своего героя.
Перлы из школьных сочинений)))
Комментарии
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GriG Ms
вполне искренне когда в тебя в школе вдалбливают непонятки прошедших эпох не соразмерных с с вторым тысячилетием ельц-горби и с продажными комсами в олигорхатне
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8 час.
Homo Sapiens
про Печорина правда, что он лишний человек и писать о нём -- лишняя трата времени!
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7 час.
Элеонора Коган
Да, перлы и культурный уровень хоть куда.
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3 час.
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