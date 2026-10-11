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«Бетис» разгромил «Осасуну» и остался в топ-3 Ла Лиги, опередив «Реал»

«Бетис» разгромил «Осасуну» и остался в топ-3 Ла Лиги, опередив «Реал»

Футболисты «Бетиса» нанесли поражение «Осасуне» в 8-м туре чемпионата Испании.Футболисты «Бетиса» нанесли поражение «Осасуне» в 8-м туре чемпионата Испании.

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