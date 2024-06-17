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Царьград

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Бывший чиновник Минсельхоза Олег Донских задержан в Истре после 12 лет розыска

Бывший чиновник Минсельхоза Олег Донских задержан в Истре после 12 лет розыска

Бывший глава департамента административной работы подозревается в хищении двух миллиардов рублей.В Московской области сотрудники ФСБ задержали бывшего главу департамента министерства сельского хозяйства Олега Донских.

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