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Наш потерянный мир

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Средняя пенсия в России превысила 27,2 тысячи рублей

Средняя пенсия в России превысила 27,2 тысячи рублей

К 1 июля средняя пенсия по старости в России превысила 27,2 тысячи рублей в месяц. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда.

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Комментарии
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Алексей Чуев
&quot;пишет РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда&quot; - одни воду в уши льют, другие продолжают писать эту чушь. Путин много раз говорил: &quot;не на бумаге, а на деле, нужно улучшат ситуацию&quot;. Не услышали. Для чиновников это привычное дело. Но РИА новости куда понесло?
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