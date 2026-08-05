К 1 июля средняя пенсия по старости в России превысила 27,2 тысячи рублей в месяц. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда.
Средняя пенсия в России превысила 27,2 тысячи рублей
Комментарии
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Алексей Чуев
"пишет РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда" - одни воду в уши льют, другие продолжают писать эту чушь. Путин много раз говорил: "не на бумаге, а на деле, нужно улучшат ситуацию". Не услышали. Для чиновников это привычное дело. Но РИА новости куда понесло?
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