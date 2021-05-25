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Руководители челябинского СК обнародовали доходы

Руководители челябинского СК обнародовали доходы

У генерала Степана Шульги самые высокие доходы в челябинском СК Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Константин Мирошниченко в 2020 году заработал 3,8 млн рублей, а его супруга — 1,3 млн рублей.

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