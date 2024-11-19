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Логика украинских фашистов

Логика украинских фашистов

Истерика МИД Украины: По мнению украинских фашистов и их западных хозяев, обстреливать Россию и другие страны мирового большинства - это демократия, а когда Россия и мировое большинство наносит ответные удары - это военное преступление.

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