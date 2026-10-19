Дважды за два года требования к локализации такси в России станут жестче: с 1 января 2027 года минимальный порог для допуска машин к работе вырастет с 3200 до 3500 баллов, а еще через год планка поднимется до 3700.
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