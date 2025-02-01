В IIHF оценили влияние Трампа на возможное возвращение россиян на международные турниры

Член совета Международной федерации хоккея (IIHF), генеральный директор Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс оценил влияние президента США Дональда Трампа на возможное возвращение российских сборных на мировые турниры.
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