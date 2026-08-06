В Нижнем Новгороде решили судьбу недостроев у площади Лядова: один снесут, другой достроят

Представители Министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области проинформировали о перспективах двух объектов незавершенного строительства, возводившихся по заказу оборонного ведомства вблизи площади Лядова.
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