АР: Байден назначил директора ЦРУ Уильяма Бернса членом своего кабинета

Президент США Джо Байден в пятницу назначил директора ЦРУ Уильяма Бернса членом своего кабинета. Как отмечает Associated Press, это решение является символическим шагом, тем не менее подчеркивающим влияние главы ЦРУ и его работу в поддержку Украины.