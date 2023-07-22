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АР: Байден назначил директора ЦРУ Уильяма Бернса членом своего кабинета

АР: Байден назначил директора ЦРУ Уильяма Бернса членом своего кабинета

Президент США Джо Байден в пятницу назначил директора ЦРУ Уильяма Бернса членом своего кабинета. Как отмечает Associated Press, это решение является символическим шагом, тем не менее подчеркивающим влияние главы ЦРУ и его работу в поддержку Украины.

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