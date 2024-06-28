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Крымское информационное агентство

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В Крыму аферисты организовали брачное агентство для «иностранных специалистов»

В Крыму аферисты организовали брачное агентство для «иностранных специалистов»

В Крыму задержали двух мужчин, организовавших канал незаконной миграции иностранцев. Фото: Михаил ГладчукСообщники искали крымчанок, желающих за деньги вступить в фиктивный брак с гражданами иностранных государств с целью получения последними ВНЖ, сообщает УФСБ по РК.

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