В Крыму аферисты организовали брачное агентство для «иностранных специалистов»

В Крыму задержали двух мужчин, организовавших канал незаконной миграции иностранцев. Фото: Михаил ГладчукСообщники искали крымчанок, желающих за деньги вступить в фиктивный брак с гражданами иностранных государств с целью получения последними ВНЖ, сообщает УФСБ по РК.