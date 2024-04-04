Компания Майкла Джексона озаботилась сохранностью интимных фото певца

Компания американского поп-певца Майкла Джексона озаботилась сохранностью интимных фото артиста. Представители MJJ Production считают, что обвинителям в лице Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака следует запретить доступ к материалам уголовного дела, которое было возбуждено в отношении Джексона в 1993 году.