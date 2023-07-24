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Сенат США отклонил попытку ограничить помощь Украине

Сенат США отклонил попытку ограничить помощь Украине

Сенат США в четверг подавляющим большинством голосов проголосовал против попытки урезать военную помощь Украине с расходами на оборону членов НАТО, несмотря на то, что 13 республиканцев поддержали предложение сенатора-республиканца Майка Ли ограничить помощь США Украине.

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Комментарии
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Наталья Денисенко
Они поставляют оружие Украине бесплатно??Думаю-вряд ли.Это обычная торговля оружием в кредит.И никакая не помощь.
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15 час.
И тут не скажу Не скажу
Только вот уже давно Украине физически невозможно расплатиться за любое время..
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10 час.

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