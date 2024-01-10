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Zero Hedge

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Will Orbán Become 'Emperor' Of Europe? Brussels Fears Scenario Where He Controls EU Council Presidency

Will Orbán Become 'Emperor' Of Europe? Brussels Fears Scenario Where He Controls EU Council Presidency

Will Orbán Become 'Emperor' Of Europe? Brussels Fears Scenario Where He Controls EU Council Presidency Via Remix News, European Council President Charles Michel has confirmed that he will stand in the European Parliament elections.

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