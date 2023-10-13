FT: Зеленский попросил у НАТО больше помощи, чтобы привлечь внимание к Украине

Глава киевского режима Владимир Зеленский неожиданно выступил на заседании глав Минобороны государств Североатлантического блока в столице ЕС, чтобы привлечь внимание к Украине на фоне эскалации вокруг Израиля.
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