В четвертьфинал US Open не вышел ни один победитель «Больших шлемов». На турнире стартовали: 22-кратный чемпион ТБШ Рафаэль Надаль (выбыл в 1/8 финала); чемпион US Open-2014 Марин Чилич (1/8 финала); прошлогодний чемпион US Open Даниил Медведев (1/8 финала); трехкратный чемпион ТБШ Энди Маррей (третий круг); чемпион US Open-2020 Доминик Тим (первый круг); трехкратный чемпион ТБШ Стэн Вавринка (первый круг).