На Малой Садовой улице пылевая буря. Локальная, но дышать нелегко. Глаза чешутся. Об этом днем 15 сентября сообщает корреспондент Мойки78.
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На Малой Садовой улице пылевая буря. Локальная, но дышать нелегко. Глаза чешутся. Об этом днем 15 сентября сообщает корреспондент Мойки78.