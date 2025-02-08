ВСУ перебросили в Дзержинск более 40 тысяч военных. За пять месяцев Российская армия уничтожила две трети группировки противника

ВСУ стянули 40 тысяч военных в 8 бригадах для удержания Дзержинска В попытке удержать Дзержинск (украинское название — Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР) Вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули в город восемь бригад.
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