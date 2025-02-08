ВСУ стянули 40 тысяч военных в 8 бригадах для удержания Дзержинска В попытке удержать Дзержинск (украинское название — Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР) Вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули в город восемь бригад.