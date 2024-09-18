Россияне начали получать уведомления о выплате нового налога

Федеральная налоговая служба (ФНС) России начала информировать россиян о необходимости уплатить налог на проценты по банковским вкладам за 2023 год, соответствующее уведомление появилось в личном кабинете налогоплательщика.
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