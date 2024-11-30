Актер Вин Дизель заявил, что "Форсаж-11" выйдет весной 2026 года

Актер Вин Дизель намекнул в Instagram, что "Форсаж-11" выйдет весной 2026 года. "В одно ухо мне говорят, что "Форсаж" нужен к марту 2026 года! В другое, что нам нужно два фильма для финала!" - рассказал артист.
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