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Секретный план о всеобщей мобилизации в России и отставке Путина утек в сеть

Секретный план о всеобщей мобилизации в России и отставке Путина утек в сеть

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Комментарии
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ruslava Митькина
Белая горячка, не иначе.......
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17 час.
t
tolip
Нашакур, сволочь..
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17 час.

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