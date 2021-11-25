К тотальной деградации пришла Украина под лозунгом «вперед, в Европу!» Об этом глава комиссии Совета Федерации по информационной политикеАлексей Пушков написал 25 ноября в своём микроблоге в Twitter, комментируя подорожание украинского сала.
К тотальной деградации пришла Украина под лозунгом «вперед, в Европу!» Об этом глава комиссии Совета Федерации по информационной политикеАлексей Пушков написал 25 ноября в своём микроблоге в Twitter, комментируя подорожание украинского сала.
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