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Замглавы МИД России Рябков предупредил, что США и Британия играют с огнем, реализуя эскалационный курс по ситуации в Черном море

Замглавы МИД России Рябков предупредил, что США и Британия играют с огнем, реализуя эскалационный курс по ситуации в Черном море

Заместитель руководителя российского министерства иностранных дел Сергей Рябков предупредил о том, что Соединенные Штаты и Великобритания играют с огнем, реализуя эскалационный курс по ситуации в Черном море.

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