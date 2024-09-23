Курдистан просит Ирак и Турцию возобновить работу трубопровода Ассоциация нефтяной промышленности Курдистана (APIKUR) опубликовала соответствующее сообщение и направила его правительствам Ирака и Турции.
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Курдистан просит Ирак и Турцию возобновить работу трубопровода Ассоциация нефтяной промышленности Курдистана (APIKUR) опубликовала соответствующее сообщение и направила его правительствам Ирака и Турции.
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