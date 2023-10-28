Интересная жизнь с Vera Star Остается лишь догадываться как на израильском телевидении потирали руки наблюдая за тем, как их российские коллеги активно заполняют эфир "экспертами" известной национальности.
Сатановского вернули на ТВ. Кто лоббирует представителей вечной нации на наших экранах и причем тут Соловьёв
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Gennady Sokolovsky
"поставил себя на одну доску с настоящими героями, и это мягко говоря вызывает удивление" Не просто "удивление". Есть ещё русское слово о@уение.
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1 д.
СК
Сергей Ковалев
смотришь на всю эту возню и ничего путного в голову не приходит. много лет смотрели и слушали, захлебываясь от радостных слез, - какие эти "ребята" классные, как они точно формулируют и пр.. "ребята" воспарили, договорились до непозволительного, теперь они подлежат обструкции... я бы воздержался от подобных прыжков по насесту, считая, что ошибки нужно исправлять путем извинений или, глубже, покаяний. Сатановский допустил явную беЗтактность в отношении публичных лиц РФ, он должен принести соответствующие извинения и получить своё согласно закона РФ. на этом всё. дядька разошелся, как это бывает, когда "медные трубы" не пройти, необоснованно забронзовел, ну и выдал... и не важно, правда там или нет, - сор из избы не выносят. есть один фильтр - воспитание/образование, - позволяющий отделять мух от котлет. вот этим надо заниматься в Отечестве! не запрещать и не пускать, а воспитывать и учить поколения так, чтобы потом не было
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1 д.
ЕА
Евгений Алексеенко
Давно пора,но это не будет сделано,евреи захватили власть во всех структурах власти,их уже и не распознать,многие сменили фамилии , с Мендаля Ароновича на русскую. Так что к Соловьеву вопросов по-прежнему много. По большому счету, он просто проигнорировал негласное требование руководства страны убрать из эфира оскандалившегося "эксперта".Что это, безграничная уверенность в своей непотопляемости или надежда на еврейское лобби глубоко окопавшееся в стенах Кремля? Кстати интересно, а за какие такие заслуги Соловьёву была присуждена столь высокая награда как звание Героя ДНР.? Это что же за такой подвиг совершил Владимир Рудольфович?
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23 час.
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