Сатановского вернули на ТВ. Кто лоббирует представителей вечной нации на наших экранах и причем тут Соловьёв

СК

Сергей Ковалев

смотришь на всю эту возню и ничего путного в голову не приходит. много лет смотрели и слушали, захлебываясь от радостных слез, - какие эти "ребята" классные, как они точно формулируют и пр.. "ребята" воспарили, договорились до непозволительного, теперь они подлежат обструкции... я бы воздержался от подобных прыжков по насесту, считая, что ошибки нужно исправлять путем извинений или, глубже, покаяний. Сатановский допустил явную беЗтактность в отношении публичных лиц РФ, он должен принести соответствующие извинения и получить своё согласно закона РФ. на этом всё. дядька разошелся, как это бывает, когда "медные трубы" не пройти, необоснованно забронзовел, ну и выдал... и не важно, правда там или нет, - сор из избы не выносят. есть один фильтр - воспитание/образование, - позволяющий отделять мух от котлет. вот этим надо заниматься в Отечестве! не запрещать и не пускать, а воспитывать и учить поколения так, чтобы потом не было