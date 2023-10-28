Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Сатановского вернули на ТВ. Кто лоббирует представителей вечной нации на наших экранах и причем тут Соловьёв

Сатановского вернули на ТВ. Кто лоббирует представителей вечной нации на наших экранах и причем тут Соловьёв

Интересная жизнь с Vera Star Остается лишь догадываться как на израильском телевидении потирали руки наблюдая за тем, как их российские коллеги активно заполняют эфир "экспертами" известной национальности.

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Комментарии
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Gennady Sokolovsky
&quot;поставил себя на одну доску с настоящими героями, и это мягко говоря вызывает удивление&quot; Не просто &quot;удивление&quot;. Есть ещё русское слово о@уение.
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1 д.
СК
Сергей Ковалев
смотришь на всю эту возню и ничего путного в голову не приходит. много лет смотрели и слушали, захлебываясь от радостных слез, - какие эти &quot;ребята&quot; классные, как они точно формулируют и пр.. &quot;ребята&quot; воспарили, договорились до непозволительного, теперь они подлежат обструкции... я бы воздержался от подобных прыжков по насесту, считая, что ошибки нужно исправлять путем извинений или, глубже, покаяний. Сатановский допустил явную беЗтактность в отношении публичных лиц РФ, он должен принести соответствующие извинения и получить своё согласно закона РФ. на этом всё. дядька разошелся, как это бывает, когда &quot;медные трубы&quot; не пройти, необоснованно забронзовел, ну и выдал... и не важно, правда там или нет, - сор из избы не выносят. есть один фильтр - воспитание/образование, - позволяющий отделять мух от котлет. вот этим надо заниматься в Отечестве! не запрещать и не пускать, а воспитывать и учить поколения так, чтобы потом не было
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1 д.
ЕА
Евгений Алексеенко
Давно пора,но это не будет сделано,евреи захватили власть во всех структурах власти,их уже и не распознать,многие сменили фамилии , с Мендаля Ароновича на русскую. Так что к Соловьеву вопросов по-прежнему много. По большому счету, он просто проигнорировал негласное требование руководства страны убрать из эфира оскандалившегося &quot;эксперта&quot;.Что это, безграничная уверенность в своей непотопляемости или надежда на еврейское лобби глубоко окопавшееся в стенах Кремля? Кстати интересно, а за какие такие заслуги Соловьёву была присуждена столь высокая награда как звание Героя ДНР.? Это что же за такой подвиг совершил Владимир Рудольфович?
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23 час.

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