Импорт нефти Китаем из России в марте вырос на 13% - до 10,81 млн тонн

Импорт нефти Китаем из России в марте вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 10,81 млн тонн, свидетельствуют правительственные данные КНР, опубликованные в субботу, 20 апреля.
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