28 сентября в Гагаринском парке состоялось торжественное мероприятие в рамках благотворительной акции «Белый цветок»По инициативе Межрегиональной общественной организации «РУССКОЕ ЕДИНСТВО» в Крыму с 2015 года проходит Республиканский День благотворительности и милосердия «Белый цветок», который является частью общероссийского движения, в.