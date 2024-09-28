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28 сентября в Гагаринском парке состоялось торжественное мероприятие в рамках благотворительной акции «Белый цветок»

28 сентября в Гагаринском парке состоялось торжественное мероприятие в рамках благотворительной акции «Белый цветок»

28 сентября в Гагаринском парке состоялось торжественное мероприятие в рамках благотворительной акции «Белый цветок»По инициативе Межрегиональной общественной организации «РУССКОЕ ЕДИНСТВО» в Крыму с 2015 года проходит Республиканский День благотворительности и милосердия «Белый цветок», который является частью общероссийского движения, в.

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