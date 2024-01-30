Ви поделился теплыми фото с IU после съемок клипа: прижалась к его щечке и сладко обняла

После того, как Ви (V) поучаствовал в съемках с IU, на него обрушились тысячи комментариев фанатов со всего мира, которые начали настойчиво задавать вопросы о личной жизни артиста и стараться узнать что-либо о его отношении к коллеге по съемочной площадке.