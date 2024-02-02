Два эшелона с боевиками ВСУ пылают на Украине, а русский солдат дубиной сбил дрон боевиков: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 2 февраля 2024 года Юлия СоколоваНа видео, размещенном в Telegram-канале «Изнанка», показан момент уничтожения военных эшелонов с украинскими бойцами.
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