В лечении инсультов в Молдове наблюдается прогресс

В лечении инсультов в Молдове произошел очевидный прогресс. “В Молдове была проведена титаническая работа по улучшению инфраструктуры и логистики пациентов с острым инсультом, которые просто оставались в районах и высоких шансов на предотвращение инвалидности не было.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии