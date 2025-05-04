В лечении инсультов в Молдове наблюдается прогресс

В лечении инсультов в Молдове произошел очевидный прогресс. “В Молдове была проведена титаническая работа по улучшению инфраструктуры и логистики пациентов с острым инсультом, которые просто оставались в районах и высоких шансов на предотвращение инвалидности не было.