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ВС РФ нанесли удары по целям на Украине, поражен аэродром в Миргороде

ВС РФ нанесли удары по целям на Украине, поражен аэродром в Миргороде

В ночь на 4 ноября ВС РФ нанесли очередную серию ударов по целям на Украине в тыловых районах ВСУ. Сигналы воздушной тревоги звучали над несколькими регионами: Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областями.

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