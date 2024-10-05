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Российские военные взяли под контроль село Желанное Второе в ДНР

Российские военные взяли под контроль село Желанное Второе в ДНР

Российские военнослужащие взяли под контроль село Желанное Второе в ДНР, сообщило Минобороны России.<strong>Подразделения группировки войск "Юг" взяли под контроль село Желанное Второе в ДНР, <a href="https://t.

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