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МОСИНФОРМ

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Космический фестиваль завершит «Лето в Москве» в Северном Бутове

Космический фестиваль завершит «Лето в Москве» в Северном Бутове

В Северном Бутове финальным событием проекта «Лето в Москве» станет Космический фестиваль. Он пройдет 5 сентября на окружной площадке «Мой район», расположенной на бульваре Дмитрия Донского.

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