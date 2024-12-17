Опубликованы новые кадры с места взрыва на Рязанском проспекте в Москве

Опубликованы новые кадры с места взрыва утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве. По одной версии, СВУ установили под служебную машину военного, по другой — прикрепили к электросамокату, который стоял у подъезда.
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