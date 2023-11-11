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Русофобия заставила Литву вводить налоги даже на дождь

Русофобия заставила Литву вводить налоги даже на дождь

Противостояние с Россией вызвало в Литве острый финансовый кризис @ AP/TASS Tекст: Станислав Лещенко Литовская оппозиция возмущена: правительство страны вводит новый налог на «природные ресурсы», к которым отнесены и поверхностные воды, то есть, по сути, дождь.

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Комментарии
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Иван Щукин
А что, в России организации разве не платять за ливневую канализацию, то есть за дождь!?
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22 час.

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