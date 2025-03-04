Платформа монетизации создателей Passes подала в суд за предполагаемое распространение CSAM

На компанию Passes, платформу для монетизации создателей прямого доступа к фанатам, получившую $40 млн финансирования в рамках серии А, подали в суд за предполагаемое распространение материалов о сексуальном насилии над детьми (также известных как CSAM).
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